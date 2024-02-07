В Польше рассказали о панике украинцев из-за заявления Зеленского о мобилизации

Polityka: украинцы запаниковали после заявления Зеленского о мобилизации в ВСУ

Украинцы запаниковали после заявления президента страны Владимира Зеленского о необходимости мобилизовать в ряды Вооруженных сил (ВСУ) около полумиллиона человек. Об этом рассказало польское издание Polityka.

«Настоящий страх овладел скрывающимися от призыва в армию мужчинами в конце декабря. Тогда появилась информация, что армии нужно 450-500 тысяч новых солдат», — говорится в материале.

Авторы статьи напомнили, что Зеленский особо подчеркнул, что идею о мобилизации предложил Генштаб. По их словам, таким образом президент попытался дистанцироваться от этой меры.

В статье также отмечается, что служба в ВСУ лишилась романтического флера, поскольку многие слышали от родственников и знакомых, что происходит на передовой.

Один из жителей Житомира, подлежащий мобилизации по новому закону, рассказал изданию, что сложившаяся ситуация совсем не мотивирует отправляться в ряды ВСУ.

Ранее в Главном научно-экспертном управлении Верховной Рады заявили, что законопроект о мобилизации не сможет защитить граждан Украины от произвола органов власти. Ограничение вождения транспорта, аресты счетов и ценностей эксперты назвали «принуждением лица государством».

