В России школьника госпитализировали после избиения одноклассниками на уроке

В Воронеже школьники избили мальчика на уроке физкультуры, он госпитализирован

В Воронеже трое школьников избили одноклассника прямо на уроке физкультуры. Об этом администрации сообщества «Типичный Воронеж» во «ВКонтакте» рассказала тетя пострадавшего.

По словам женщины, после случившегося ребенка отпустили домой. Поскольку шестиклассник жаловался на боли в спине, его отвезли на прием к врачу. Уже в больнице мальчик потерял сознание, его госпитализировали с подозрением на травму позвоночника.

Россиянка подчеркнула, что у завуча нет контактов избивших ее племянника детей. Она обвинила администрацию учебного заведения в бездействии. «У меня нет слов, одни эмоции», — заключила горожанка.

Ранее в Москве подростки избили ногами девочку и попали на видео. На кадрах видно, как они с силой пинают девочку, которая идет по тротуару на коньках. После публикации записью заинтересовались в прокуратуре.