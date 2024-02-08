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00:57, 8 февраля 2024Культура

Эстония запретила концерт Клавы Коки из-за отказа осудить СВО

Власти Эстонии запретили концерт Клавы Коки в Таллине из-за отказа осудить СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

Министерство культуры Эстонии запретило концерт Клавы Коки (настоящее имя — Клавдия Высокова). Об этом пишет Postimees.

Советник ведомства Ханнус Лууре объяснил, что выступление российской певицы в Эстонии «по-прежнему неуместно, поскольку она находится на службе у российской пропаганды». Также, добавил чиновник, Кока не осудила однозначно российскую спецоперацию на Украине.

Концерт был запланирован на 29 марта в Таллине, певица предоставила все необходимые документы. До этого Кока даст несколько выступлений в Германии.

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      Марина Совина
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