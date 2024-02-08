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00:11, 9 февраля 2024Мир

Маск назвал безумием дальнейшую отправку денег Украине

Маск назвал безумием дальнейшую отправку денег Украине без цели и подотчетности

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Дальнейшее выделение средств для финансирования Вооруженных сил Украины (ВСУ) без ведения надлежащей подотчетности — это безумие. С таким мнением выступил американских предприниматель, основатель Tesla Илон Маск в соцсети X (бывшая Twitter).

«Безумие продолжать отправлять столько денег на Украину без какой-либо подотчетности и в отсутствие какой-либо конечной цели», — написал Маск.

Ранее сообщалось, что сенат США поддержал проект о помощи Украине и Израилю объемом 95 миллиардов долларов без выделения денег на охрану границ. Таким образом, законопроект выносится на общее голосование для принятия в сенате, а затем, в случае положительного результата, его рассмотрит палата представителей.

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