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10:12, 8 февраля 2024Силовые структуры

Группировку националистов посадили за нападения в российском городе

В Красноярске группа националистов получила сроки за нападения

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Ленинский районный суд Красноярска вынес приговор группировке националистов за нападения на граждан. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель регионального управления Следственного комитета России Юлия Арбузова.

Семеро подсудимых признаны виновными в создании экстремистского сообщества, побоях и хулиганстве. Им назначено наказание в виде лишения свободы от двух лет 10 месяцев до трех лет восьми месяцев колонии общего режима. Еще двое фигурантов отделались условными сроками.

Суд установил, что преступную группу в 2020 году создал 20-летний житель Красноярска, поддерживающий идеи радикального нацизма. К нему примкнули восемь знакомых-единомышленников. Они проводили встречи для групповых занятий по физической подготовке, обучались приемам ножевого и рукопашного боя, планируя нападения на антифашистов и граждан другой национальности.

Летом 2021 года националисты избили двух молодых людей 16 и 18 лет, а также с сигнальным пистолетом напали на 17-летнего гражданина другого государства.

На суде фигуранты полностью признали свою вину. Их преступную деятельность пресекли сотрудники ФСБ, на основе собранных ими материалов Следственный комитет России возбудил уголовное дело об экстремизме.

Двое фигурантов дела заключили досудебное соглашение о сотрудничестве и дали изобличающие показания на сообщников. В отношении еще одного участника экстремистского сообщества дело рассматривается сейчас в суде.

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      Любовь Ширижик
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