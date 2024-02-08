Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
16:53, 8 февраля 2024Среда обитания

Россиянка поговорила с мошенниками и лишилась двух квартир

Жительница Казани отдала мошенникам две квартиры и сбережения

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

70-летняя жительница Казани поговорила с мошенниками и лишилась двух квартир. О том, что та отдала аферистам свое жилье и сбережения, сообщает портал «Реальное время».

В начале ноября 2023 года неизвестные, которые представились сотрудниками Центробанка и ФСБ, связались с женщиной, предъявили поддельные документы и попросили помощи в поимке опасного преступника, который пытался снять деньги с ее счета якобы по доверенности, которой та не давала. Собеседники убедили жительницу Казани опередить «злоумышленников» и таким образом посодействовать их задержанию.

Пенсионерка оформила несколько многомиллионных кредитов в пяти банках. Лжесотрудники убедили ее, что вернут деньги, отданные ею, по окончании «следствия». С пожилой женщины также взяли «голосовую подписку» о неразглашении «тайны следствия», и в результате она перевела деньги на указанные ей счета, не сказав об этом родным и близким.

Вскоре после этого мошенники убедили пенсионерку, что некие аферисты пытаются продать ее квартиры в районах Горки и Аметьево без ее ведома, и, для того чтобы обезопасить себя, ей нужно «поменять кадастровый номер» и избавиться от объектов недвижимости первой. Испугавшись, женщина выполнила все указания аферистов, а вырученные суммы также отправила на указанные ими счета.

Общая сумма ущерба, нанесенного женщине, составила 17,5 миллиона рублей. Кроме того, новые хозяева квартир жительницы Казани просят ее скорее освободить жилплощадь. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, злоумышленников ищут.

Днем ранее стало известно, что житель Москвы поговорил с неизвестными и лишился квартиры на Арбате.

Что думаешь? Оцени!
      Полина Кислицына
      Обсудить
      Последние новости

      На складе Wildberries под Москвой произошла массовая драка. Ее участников отвезли в военкомат, им пригрозили увольнением

      В России отреагировали на отказ Китая в заправке контейнеровоза Moskva

      Россияне атаковали Такера Карлсона в соцсетях

      Минобороны сообщило о пресечении атаки ВСУ в Белгородской области

      Молодой жиголо сел на 11 лет за расправу над 50-летней россиянкой

      В Раде признали боязнь украинцев перед военкомами

      Путин наградил Кадырова орденом

      Россиянка поговорила с мошенниками и лишилась двух квартир

      Саудовская Аравия заинтересовалась российскими ТОС-1А

      В США суд рассмотрит вопрос о дисквалификации Трампа из президентской гонки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше