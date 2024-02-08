Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
05:44, 8 февраля 2024Бывший СССР

Военный спрогнозировал переломный момент СВО

Военный эксперт Глазунов назвал весну и лето переломным моментом СВО

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Весна и лето могут стать переломным моментом специальной военной операции (СВО), считает военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов. Такой прогноз о развитии событий на фронте он дал в разговоре с «Лентой.ру».

«Сейчас Украина испытывает небольшой снарядный голод, я думаю, этот вопрос будет скоро решен. Весной и летом нужно ожидать контрнаступления Украины, поскольку к этому времени они уже подготовят несколько бригад. Весна и лето — это будет время решающих битв, когда будет решаться судьба и Украины, и России. Поэтому нужно быть готовыми, чтобы выстоять и одержать победу», — сказал он.

Весна и лето — это будет как Курская битва, переломный момент

Олег Глазуноввоенный эксперт

По словам Олега Глазунова, Россия готовится к изменению ситуации на фронте и разрабатывает стратегию.

«Наша тактика будет следующая — это переломить ситуацию в нашу пользу путем уничтожения живой силы и техники противника. Дальше — наше наступление, выход на оперативный простор и выполнение тех задач, которые перед нами стоят», — объяснил специалист.

6 февраля Минобороны сообщило, что российские военные заняли более выгодные рубежи на донецком направлении. Также они отразили несколько атак и нанесли поражение украинским бойцам в ряде районов ДНР.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Карлсон приехал в Шереметьево. За взявшим интервью у Путина репортером устроили слежку журналисты и спецслужбы

      Оказавшийся в больнице после ссоры с женой мужчина разозлил пользователей сети

      В Европе начали готовиться к борьбе с «все более агрессивным» Трампом

      В Швеции анонсировали решение по делу о подрыве «Северных потоков»

      Стало известно об игнорировании Парижем запросов о наемниках на Украине

      Партнерше избегающего прелюдий мужчины пришлось просить помощи у порнозвезды

      Военный спрогнозировал переломный момент СВО

      Россиянка описала цены на яйца на Бали фразой «меня охватила паника»

      Вернувшегося в «Тампу» Сергачева в первой же игре унесли на носилках

      Россиянам назвали лучший возраст для начала подготовки к пенсии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше