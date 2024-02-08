Военный спрогнозировал переломный момент СВО

Военный эксперт Глазунов назвал весну и лето переломным моментом СВО

Весна и лето могут стать переломным моментом специальной военной операции (СВО), считает военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов. Такой прогноз о развитии событий на фронте он дал в разговоре с «Лентой.ру».

«Сейчас Украина испытывает небольшой снарядный голод, я думаю, этот вопрос будет скоро решен. Весной и летом нужно ожидать контрнаступления Украины, поскольку к этому времени они уже подготовят несколько бригад. Весна и лето — это будет время решающих битв, когда будет решаться судьба и Украины, и России. Поэтому нужно быть готовыми, чтобы выстоять и одержать победу», — сказал он.

Весна и лето — это будет как Курская битва, переломный момент Олег Глазунов военный эксперт

По словам Олега Глазунова, Россия готовится к изменению ситуации на фронте и разрабатывает стратегию.

«Наша тактика будет следующая — это переломить ситуацию в нашу пользу путем уничтожения живой силы и техники противника. Дальше — наше наступление, выход на оперативный простор и выполнение тех задач, которые перед нами стоят», — объяснил специалист.

6 февраля Минобороны сообщило, что российские военные заняли более выгодные рубежи на донецком направлении. Также они отразили несколько атак и нанесли поражение украинским бойцам в ряде районов ДНР.