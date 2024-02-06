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14:12, 6 февраля 2024Россия

Российские войска заняли более выгодные рубежи на одном направлении спецоперации

Минобороны: ВС России заняли более выгодные рубежи на донецком направлении СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Подразделения Южной группировки Вооруженных сил (ВС) России заняли более выгодные рубежи на донецком направлении специальной военной операции (СВО). Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он добавил, что российские войска также отразили семь атак и нанесли поражение бойцам и технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Клещеевки, Андреевки, Курдюмовки, Новгородского, Георгиевки и Катериновки Донецкой народной республики (ДНР).

По данным Минобороны, за сутки Украина потеряла на донецком направлении до 290 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты и три автомобиля. «Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 производства США, гаубица «Мста-Б», а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50», — отчитался Конашенков.

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Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что в январе ВС России взяли под контроль три населенных пункта в зоне СВО — Веселое, Крахмальное и Табаевку. По его словам, после провала контрнаступления ВСУ российские войска сохраняют стратегическую инициативу.

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      Сергей Истомин
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