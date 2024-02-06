Российские войска заняли более выгодные рубежи на одном направлении спецоперации

Минобороны: ВС России заняли более выгодные рубежи на донецком направлении СВО

Подразделения Южной группировки Вооруженных сил (ВС) России заняли более выгодные рубежи на донецком направлении специальной военной операции (СВО). Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он добавил, что российские войска также отразили семь атак и нанесли поражение бойцам и технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Клещеевки, Андреевки, Курдюмовки, Новгородского, Георгиевки и Катериновки Донецкой народной республики (ДНР).

По данным Минобороны, за сутки Украина потеряла на донецком направлении до 290 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты и три автомобиля. «Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 производства США, гаубица «Мста-Б», а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50», — отчитался Конашенков.

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что в январе ВС России взяли под контроль три населенных пункта в зоне СВО — Веселое, Крахмальное и Табаевку. По его словам, после провала контрнаступления ВСУ российские войска сохраняют стратегическую инициативу.

