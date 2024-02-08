Власти Удмуртии опровергли сообщения о ЧП в районе Воткинского завода

Глава Удмуртии Бречалов: в районе Воткинского завода не зафиксировано ЧП

Распространившиеся в украинских Telegram-каналах сообщения о диверсии Вооруженных сил Украины (ВСУ) на полигоне возле села Ягул опровергли власти Удмуртии.

Утверждалось, что на полигоне Воткинского машиностроительного завода произошел взрыв в результате удара ВСУ.

Между тем в Единой дежурно-диспетчерской службе Завьяловского района отреагировали на сообщения и распространившиеся в сети видео с огненным столбом. Местные жители писали, что взрыв произошел в районе полигона Воткинского завода. «Было обращение от Воткинского завода, было испытание ракетных двигателей. Это не ЧП, плановое [мероприятие]», — указала служба.

Свой ответ по ситуации дало и МЧС республики. «На территории Удмуртской Республики чрезвычайных и нештатных ситуаций не зарегистрировано, социально значимых происшествий не произошло», — сообщило ведомство.

Глава Удмуртии Александр Бречалов также прокомментировал ситуацию в своем Telegram-канале. По его словам, если бы действительно произошло ЧП, он сразу бы на него отреагировал. Бречалов подчеркнул, что за прошедшие сутки на территории республики никаких чрезвычайных ситуации не было.

Как рассказала местная жительница, такие взрывы не редкость. По ее словам, летом по выходным в светлое время суток они бывают по 2-4 раза в году. «Ничего необычного вчера не произошло, это всегда так: громко и гул сильный. Просто вчера это действие пришлось на вечернее время, потому и было так отчетливо видно зарево», — поделилась Евгения.

Информация о диверсии ВСУ на заводе под Ижевском не получила распространения в российских СМИ. Издания и агентства публиковали материалы о плановых испытаниях — «Коммерсантъ», РБК, aif.ru, NEWS.ru, «Российская газета» и ряд других.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».