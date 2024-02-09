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10:46, 9 февраля 2024Интернет и СМИ

Западу предрекли потерю контроля над Арктикой из-за России

Daily Mail: Запад рискует уступить контроль над Арктикой России и Китаю

Фото: Unsplash

Запад может потерять контроль над Арктикой из-за сотрудничества России и Китая. Такое будущее предрек США и их союзникам обозреватель Роб Крилли в материале для Daily Mail.

«США сильно отстают от России в ее усилиях по развитию региона (Арктики — прим. «Ленты.ру»). (...) В результате Запад, возможно, никогда не наверстает упущенное и рискует навсегда уступить контроль над Атлантикой Китаю и России», — говорится в материале.

Также автор статьи привел слова соучредителя аналитической фирмы Strider Technologies Эрика Левеска, заявившего, что Москва на десять лет опережает Вашингтон в освоении Арктики. «У нас (США — прим. «Ленты.ру») есть лишь один действующий ледокол, и тот был построен в 1970-х годах», — процитировал эксперта обозреватель.

Ранее депутат Госдумы Олег Матвейчев заявил о господстве России в Арктике.

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      Олег Давыдов
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