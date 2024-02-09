Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
10:03, 9 февраля 2024Из жизни

Бандиты похитили невесту и пригрозили выдать ее замуж за другого

Punch: в Нигерии бандиты похитили невесту и гостей свадьбы, чтобы получить выкуп

Кадр: видео Punch newspapers

В нигерийском штате Кацина невеста и гости свадьбы попали в засаду, устроенную бандитами. Об этом сообщает нигерийское издание Punch.

Бандитам удалось похитить 63 женщины. Спустя несколько дней они распространили видео, где главарь требует выкуп. Он пригрозил насильно выдать невесту замуж за другого мужчину и продать похищенных гостей, если не получит деньги.

Я их похитил и не отпущу, пока выкуп не будет заплачен. И если кто-то думает, что может их спасти, пусть попробует

главарь похитителей
Материалы по теме:
Нигерию захлестнула волна ритуальных убийств. Почему убийцы верят в то, что человеческие органы и кровь сулят богатство?
Нигерию захлестнула волна ритуальных убийств.Почему убийцы верят в то, что человеческие органы и кровь сулят богатство?
28 февраля 2022
Дикая смесь Колдуны наживаются на бандитах, мечтающих о бессмертии и невидимости
Дикая смесьКолдуны наживаются на бандитах, мечтающих о бессмертии и невидимости
19 июля 2018

Комиссар штата по вопросам внутренней безопасности Муазу Насиру заявил, что правоохранительные органы проводят операцию по спасению жертв похищения.

Ранее сообщалось, что в Нигерии горничная похитила маленькую девочку и продала ее на рынке. Сотрудникам полиции удалось найти похищенного ребенка и вернуть его родителям.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Парамонов
      Обсудить
      Последние новости

      «Чувство ненависти, презрения и омерзения». Медведев — о новом главкоме ВСУ по прозвищу Мясник

      Из Windows удалят «Почту» и «Календарь»

      В Disney ответили на иск уволенной из «Мандалорца» актрисы

      В США назвали кандидата в президенты США от демократов вместо Байдена

      В Нижегородской области обезвредили беспилотник

      Калужский ЛВЗ «Кристалл» определил ценовой диапазон IPO

      На рынке в Грузии произошла стрельба

      Мощный пожар после возможной атаки БПЛА по нефтезаводу на Кубани попал на видео

      Раскрыты подробности нового предполагаемого романа Ким Кардашьян

      Стало известно о попытке ВСУ атаковать еще один нефтезавод в Краснодарском крае

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше