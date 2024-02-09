Бандиты похитили невесту и пригрозили выдать ее замуж за другого

Punch: в Нигерии бандиты похитили невесту и гостей свадьбы, чтобы получить выкуп

В нигерийском штате Кацина невеста и гости свадьбы попали в засаду, устроенную бандитами. Об этом сообщает нигерийское издание Punch.

Бандитам удалось похитить 63 женщины. Спустя несколько дней они распространили видео, где главарь требует выкуп. Он пригрозил насильно выдать невесту замуж за другого мужчину и продать похищенных гостей, если не получит деньги.

Я их похитил и не отпущу, пока выкуп не будет заплачен. И если кто-то думает, что может их спасти, пусть попробует главарь похитителей

Комиссар штата по вопросам внутренней безопасности Муазу Насиру заявил, что правоохранительные органы проводят операцию по спасению жертв похищения.

Ранее сообщалось, что в Нигерии горничная похитила маленькую девочку и продала ее на рынке. Сотрудникам полиции удалось найти похищенного ребенка и вернуть его родителям.