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15:56, 9 февраля 2024Среда обитания

Жители российского города пожаловались на опасные отходы во дворах

Екатеринбуржцы обнаружили ртутные лампы во дворах
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Во дворах жилых домов в Екатеринбурге складируют ртутьсодержащие лампы. На опасные отходы местные жители пожаловались в МЧС, передает агентство «Уральский меридиан».

Спасатели переадресовали жалобы Единой дежурно-диспетчерской службе. Те в свою очередь посоветовали обратиться в администрацию, у которой якобы заключен договор на утилизацию подобных отходов.

В мэрии информацию опровергли, заявив что организация мест накопления ртутных ламп — забота управляющей компании. В том случае, если складировать опасный мусор негде, УК должна передавать его спецоператору. Как предполагают жильцы, люминесцентные лампы возле контейнеров оставляют владельцы офисных помещений или ТСЖ.

Ранее в Подмосковье обнаружили дорогу, построенную из опасного металлургического шлака. Лабораторный анализ проб показал, что дорога отсыпана отходами IV класса опасности. Как выяснилось, неизвестные лица самовольно построили дорогу из строительных отходов.

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      Виктория Клабукова
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