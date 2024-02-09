Жители российского города пожаловались на опасные отходы во дворах

Екатеринбуржцы обнаружили ртутные лампы во дворах

Во дворах жилых домов в Екатеринбурге складируют ртутьсодержащие лампы. На опасные отходы местные жители пожаловались в МЧС, передает агентство «Уральский меридиан».

Спасатели переадресовали жалобы Единой дежурно-диспетчерской службе. Те в свою очередь посоветовали обратиться в администрацию, у которой якобы заключен договор на утилизацию подобных отходов.

В мэрии информацию опровергли, заявив что организация мест накопления ртутных ламп — забота управляющей компании. В том случае, если складировать опасный мусор негде, УК должна передавать его спецоператору. Как предполагают жильцы, люминесцентные лампы возле контейнеров оставляют владельцы офисных помещений или ТСЖ.

Ранее в Подмосковье обнаружили дорогу, построенную из опасного металлургического шлака. Лабораторный анализ проб показал, что дорога отсыпана отходами IV класса опасности. Как выяснилось, неизвестные лица самовольно построили дорогу из строительных отходов.