В США подтвердили планы Эквадора передать ВСУ купленную у России военную технику

Эквадор рассматривает предложение США о передаче техники РФ для помощи Украине

Заместитель помощника госсекретаря США по делам Западного полушария Кевин Салливан подтвердил, что Эквадор планирует передать Соединенным Штатам военную технику российского производства для дальнейшей ее отправки на Украину в качестве помощи. Интервью с ним публикует Teleamazonas.

Предложение США состоит в том, чтобы Эквадор передал стране военную технику, купленную ранее у России, в обмен на новое военное американское оборудование. Администрация эквадорского президента Даниэля Нобоа пока не приняла окончательное решение по сделке с Вашингтоном.

«Это договоренность о передаче оборудования украинскому правительству. (...) Это решение правительства Эквадора, и оно все еще рассматривается», — отметил американский политик.

Отвечая на вопрос, что получит Эквадор от этого обмена, Салливан подчеркнул готовность США сотрудничать с Эквадором в сфере безопасности и углублять экономическое взаимодействие.

Ранее Даниэль Нобоа сообщил о планах передать российскую технику из Эквадора в США в обмен на новую технику стоимостью 200 миллионов долларов. Конечный пункт назначения купленного у России оборудования лидер Эквадора не раскрывал, однако еще в середине января звучали версии, что это вооружение могут отправить на Украину.