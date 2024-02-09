В США подтвердили планы Эквадора передать ВСУ купленную у России военную технику
Заместитель помощника госсекретаря США по делам Западного полушария Кевин Салливан подтвердил, что Эквадор планирует передать Соединенным Штатам военную технику российского производства для дальнейшей ее отправки на Украину в качестве помощи. Интервью с ним публикует Teleamazonas.
Предложение США состоит в том, чтобы Эквадор передал стране военную технику, купленную ранее у России, в обмен на новое военное американское оборудование. Администрация эквадорского президента Даниэля Нобоа пока не приняла окончательное решение по сделке с Вашингтоном.
«Это договоренность о передаче оборудования украинскому правительству. (...) Это решение правительства Эквадора, и оно все еще рассматривается», — отметил американский политик.
Отвечая на вопрос, что получит Эквадор от этого обмена, Салливан подчеркнул готовность США сотрудничать с Эквадором в сфере безопасности и углублять экономическое взаимодействие.
Ранее Даниэль Нобоа сообщил о планах передать российскую технику из Эквадора в США в обмен на новую технику стоимостью 200 миллионов долларов. Конечный пункт назначения купленного у России оборудования лидер Эквадора не раскрывал, однако еще в середине января звучали версии, что это вооружение могут отправить на Украину.