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11:08, 9 февраля 2024Мир

В США подтвердили планы Эквадора передать ВСУ купленную у России военную технику

Эквадор рассматривает предложение США о передаче техники РФ для помощи Украине

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Заместитель помощника госсекретаря США по делам Западного полушария Кевин Салливан подтвердил, что Эквадор планирует передать Соединенным Штатам военную технику российского производства для дальнейшей ее отправки на Украину в качестве помощи. Интервью с ним публикует Teleamazonas.

Предложение США состоит в том, чтобы Эквадор передал стране военную технику, купленную ранее у России, в обмен на новое военное американское оборудование. Администрация эквадорского президента Даниэля Нобоа пока не приняла окончательное решение по сделке с Вашингтоном.

«Это договоренность о передаче оборудования украинскому правительству. (...) Это решение правительства Эквадора, и оно все еще рассматривается», — отметил американский политик.

Отвечая на вопрос, что получит Эквадор от этого обмена, Салливан подчеркнул готовность США сотрудничать с Эквадором в сфере безопасности и углублять экономическое взаимодействие.

Ранее Даниэль Нобоа сообщил о планах передать российскую технику из Эквадора в США в обмен на новую технику стоимостью 200 миллионов долларов. Конечный пункт назначения купленного у России оборудования лидер Эквадора не раскрывал, однако еще в середине января звучали версии, что это вооружение могут отправить на Украину.

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      Лина Пивоварова
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