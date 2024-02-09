На Западе допустили крах ВСУ в 2024 году

NYT: на Западе верят в крах ВСУ в 2024 году без помощи США

Политики стран Запада полагают, что без помощи США Вооруженные силы Украины (ВСУ) потерпят крах в конфликте с Россией. Об этом написала газета New York Times.

Авторы публикации подчеркнули, что выделение поддержки, которая так необходима Киеву, все еще остается под вопросом. По их мнению, ВСУ измотаны, а также испытывают дефицит оружия и боеприпасов.

«Американские официальные лица оценивают, что без пополнения запасов Украине хватит ПВО только до следующего месяца... западные официальные лица и военные эксперты предупреждали, что без помощи США постепенный коллапс на фронте в этом году на самом деле возможен», — отмечает NYT.