Глава староверов России раскрыл реакцию Папы Римского на интервью Путина

ТАСС: Папа Римский посмотрел интервью Путина и поддержал его слова о переговорах

Папа Римский Франциск посмотрел интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, поддержал желание российского лидера начать переговоры с Западом по конфликту на Украине и призвал западные страны начать переговоры с РФ без каких-либо условий. Об этом заявил председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов со ссылкой на личный разговор с понтификом, сообщает ТАСС.

«Папа Франциск смотрел интервью, он приветствует позицию Владимира Путина о готовности к переговорам и понимает всю обеспокоенность российского лидера в связи с безопасностью страны», — рассказал Севастьянов. Понтифик, по его словам, призвал Запад услышать Путина, так как, по его мнению, «только через стол переговоров можно прийти к желаемым результатам».

Севастьянов также напомнил, что Папа Римский уже предлагал предоставить Ватикан в качестве площадки для переговоров по Украине.

Интервью Путина Карлсону появилось на сайте американского журналиста в ночь на пятницу, 9 февраля. Кремль позже опубликовал полный текст беседы на русском языке. В своем видеообращении после интервью Карлсон заявил, что его поразили слова о готовности Путина к мирному решению конфликта на Украине. Беседа Путина с американским журналистом продолжалась два часа шесть минут, за это время глава государства ответил примерно на 60 вопросов собеседника.