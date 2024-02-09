В доме бывшего возлюбленного Тейлор Свифт произошел пожар

В особняке диджея Кельвина Харриса произошел пожар

Особняк шотландского диджея Кельвина Харриса пострадал от пожара. Виной этому — возгорание проводки рядом с вентиляцией или отоплением, сообщают источники TMZ.

По словам очевидцев, на вызов приехало не менее 20 пожарных. Очаг возгорания находился на третьем этаже — чтобы пробраться к нему пожарным пришлось прорубать крышу второго этажа.

В момент происшествия в доме никого не было. По данным издания, музыкант снимал поместье в аренду. Ущерб от пожара может составить сотню тысяч долларов.

Поместье бывшего возлюбленного Тейлор Свифт располагается в Беверли-Хиллз. Все постройки на участке занимают почти 1,5 тысячи квадратных метров. Там есть главный особняк, гостевой дом, который Харрис превратил в студию звукозаписи, а также тренажерный зал и винный погреб. На территории оборудованы бассейн, зона отдыха и баскетбольная площадка.

