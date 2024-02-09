Американский журналист Карлсон посетил выставку-форум «Россия»

Американский журналист Такер Карлсон посетил Международную выставку-форум «Россия». Об этом сообщается в Telegram-канале мероприятия.

Журналист осмотрел на выставке стенды в павильоне №75, где представлены достижения и культурные особенности всех российских регионов, а также посетил экспозиции Минприроды, Минпромторга и павильон «Атом».

Отмечается, что Карлсон почти неделю пробыл в Москве, один день посвятив знакомству с достижениями страны. «Мы это делаем, потому что это наша работа. Мы занимаемся журналистикой, наша обязанность — информировать людей», — сказал журналист.

В январе выставку посетил президент России Владимир Путин и дал старт Году семьи.