В России выйдет фильм о Романе Костомарове

Документальный фильм о фигуристе Романе Костомарове выйдет в прокат 9 марта

Документальный фильм об олимпийском чемпионе по фигурному катанию Романе Костомарове выйдет в российский прокат 9 марта. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Фильм «Роман Костомаров: Рожденный дважды» рассказывает о возвращении легендарного спортсмена, перенесшего тяжелую болезнь, к полноценной жизни благодаря поддержке близких людей и помощи врачей. Съемки проекта начались в конце 2023 года. Съемочная группа находилась рядом с Костомаровым несколько месяцев, наблюдая за его восстановлением.

Продюсеры проекта Жан Просянов и Максим Рубанов рассказали, что картина рассказывает как о Костомарове, так и о сильных женщинах, которые окружали спортсмена и буквально вдохнули в него жизнь. «Без них он бы точно не справился. Поэтому мы выпускаем это кино в прокат к Международному женскому дню, чтобы подчеркнуть их огромную роль», — пояснили Просянов и Рубанов.

Лента построена на интервью с Костомаровым, его женой Оксаной Домниной, матерью, дочерью, партнершей по танцам на льду Татьяной Навкой, друзьями, коллегами-спортсменами и врачами. Всего за время съемок было отснято более 30 часов диалогов. Кроме того, в фильме использованы уникальные архивные кадры из жизни фигуриста, хроника его реабилитации и возвращения на лед.

Режиссером проекта является Михаил Щедринский («Капитан Правда», «Грач»), сценарий написала Юлия Лемарк («Родные люди», «Саша и Питер», «Ректор»). Производством фильма занималась компания «Реникса», за прокат отвечает «НМГ Кинопрокат», входящий в холдинг Национальная Медиа Группа.