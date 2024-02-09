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13:23, 9 февраля 2024Мир

Маск согласился с Путиным и назвал неправильным использование доллара

Маск согласился с Путиным и назвал превращение доллара в оружие глупым шагом

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Американский бизнесмен Илон Маск согласился с утверждением президента России Владимира Путина об ошибочности использования доллара в качестве оружия. Соответствующее сообщение он опубликовал в соцсети X.

Маск прокомментировал отрывок интервью Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, в котором российский лидер ответил на вопрос, исчезнет ли доллар как резервная валюта. Путин подчеркнул, что США ошибочно используют свою валюту в качестве стратегического оружия.

«Мы переусердствовали, превращая доллар в оружие. Это был глупый шаг», — написал предприниматель.

Ранее Путин в интервью Карлсону заявил, что новаторство предпринимателя Илона Маска невозможно остановить. Он назвал Маска умным человеком и предположил, что с миллиардером следует договариваться.

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      Юрий Леонов
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