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17:21, 9 февраля 2024Ценности

Названа причина пренебрежения Vogue к Меган Маркл

Главреда Vogue обвинили в пренебрежении к Маркл из-за отсутствия ее на обложке

Фото: Toby Melville / Reuters

Бывшего главреда британского Vogue Эдуарда Эннинфула обвинили в пренебрежении к Меган Маркл. Причины такого отношения инсайдеры назвали журналистам Mirror.

Известно, что на обложке мартовского выпуска журнала, который стал последним для Эннинфула в роли главного редактора, появились «40 модных икон». Среди них оказались Наоми Кэмпбелл, Виктория Бекхэм, Синди Кроуфорд, Джейн Фонда, Майли Сайрус, Кейт Мосс, Карли Клосс, Джиджи Хадид, Джемма Чан, Сэльма Блэр и другие знаменитости.

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Однако читатели издания обратили внимание, что на фотографии отсутствовала жена принца Гарри, с которой Эннинфул сдружился в 2019 году. Тогда Маркл выступила приглашенным редактором сентябрьского номера Vogue. «Почему Vogue бойкотирует Меган Маркл? На обложке есть женщины, которым она помогала стать успешными!» — гласят посты в соцсетях.

Королевский биограф Том Бауэр заявил, что Эннинфул и Маркл поссорились во время работы над упомянутым выпуском журнала. По словам писателя, супруга принца Гарри разозлила редактора своими плохими идеями, из-за она и вступила в конфликт с ним и его командой.

Ни Эннинфул, ни сама Маркл никак не комментировали ее отсутствие на обложке.

Меган Маркл стала первым приглашенным редактором за 103-летнюю историю журнала Vogue в июле 2019 года.

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      Карина Черных
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