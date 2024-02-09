Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:35, 9 февраля 2024Мир

Путин назвал печальным отказ Украины от переговоров из-за Бориса Джонсона

Путин назвал печальным отказ Украины от мирных переговоров из-за Джонсона

Фото: Martyn Wheatley / Globallookpress

Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону назвал печальным отказ Украины от переговоров из-за Бориса Джонсона. Трансляция интервью велась на сайте Карлсона.

В беседе с журналистом глава государства привел слова лидера фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давида Арахамии, который отмечал, что боевые действия могли бы завершиться еще полтора года назад.

«Ну и где сейчас мистер Джонсон? А война продолжается», — добавил он.

Путин также отметил, что не знает, почему Джонсон отговорил Киев от переговоров.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Путин впервые заговорил о личной беседе с Зеленским

      Симоньян высказалась об амбициях Такера Карлсона

      Число пострадавших при пожаре на газопроводе в Прикамье увеличилось

      В США заявили о неспособности Байдена работать на посту президента

      Шойгу высказался о российском наступлении в зоне СВО

      Карлсон рассказал о приеме в Кремле

      Названо влияющее на возобновление переговоров Москвы и Киева условие

      Мужчина купил новые духи и столкнулся с их необычным свойством

      Шойгу заслушал доклады об обстановке в зоне СВО

      Шойгу увидел уничтожение украинского HIMARS

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше