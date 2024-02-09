Путин назвал печальным отказ Украины от переговоров из-за Бориса Джонсона

Путин назвал печальным отказ Украины от мирных переговоров из-за Джонсона

Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону назвал печальным отказ Украины от переговоров из-за Бориса Джонсона. Трансляция интервью велась на сайте Карлсона.

В беседе с журналистом глава государства привел слова лидера фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давида Арахамии, который отмечал, что боевые действия могли бы завершиться еще полтора года назад.

«Ну и где сейчас мистер Джонсон? А война продолжается», — добавил он.

Путин также отметил, что не знает, почему Джонсон отговорил Киев от переговоров.