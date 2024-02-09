Президент России заявил об ущербе США из-за ограничения сотрудничества с Китаем

Путин: США наносят себе ущерб попытками ограничить сотрудничество с Китаем

Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, опубликованном на его сайте, указал на то, что США наносят ущерб сами себе, пытаясь ограничить сотрудничество с Китаем по политическим соображениям.

«А что, разве мало присутствует китайский бизнес в США? Да, политические решения таковы, что они пытаются ограничить сотрудничество с Китаем. Ограничивая сотрудничество с Китаем, вы наносите себе ущерб», — заявил он.

Российский лидер отметил, что данная сфера является очень тонкой и простых линейных решений данного вопроса нет. По его словам, необходимо как следует подумать перед тем, как вводить какие-либо нелегитимные с точки зрения Устава ООН санкции.

Ранее Путин заявил, что РФ часто слышит «страшилки» про Китай, однако видит его неагрессивность. По словам Путина, Запад боится сильного Китая больше, чем сильной России.