Президент России заявил об ущербе США из-за ограничения сотрудничества с Китаем
Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, опубликованном на его сайте, указал на то, что США наносят ущерб сами себе, пытаясь ограничить сотрудничество с Китаем по политическим соображениям.
«А что, разве мало присутствует китайский бизнес в США? Да, политические решения таковы, что они пытаются ограничить сотрудничество с Китаем. Ограничивая сотрудничество с Китаем, вы наносите себе ущерб», — заявил он.
Российский лидер отметил, что данная сфера является очень тонкой и простых линейных решений данного вопроса нет. По его словам, необходимо как следует подумать перед тем, как вводить какие-либо нелегитимные с точки зрения Устава ООН санкции.
Ранее Путин заявил, что РФ часто слышит «страшилки» про Китай, однако видит его неагрессивность. По словам Путина, Запад боится сильного Китая больше, чем сильной России.