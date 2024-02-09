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02:35, 9 февраля 2024Мир

Путин объяснил отличия в сознании людей в России и на Западе

Путин: российский человек думает больше о вечном
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Сознание людей в России и на Западе выстроено немного по-разному. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Запись беседы опубликована на сайте репортера.

Президент подчеркнул, что российский человек думает больше о вечном.

По мнению политика, религия «не во внешних проявлениях, не в том, чтобы ходить каждый день в церковь или бить головой в пол». «Она в сердце. И у нас культура человекоориентированная», — уточнил он.

Путин подчеркнул, что писатель Федор Достоевский много говорил о русской душе.

Ранее президент заявил, что Москва пока не достигла поставленных целей специальной военной операции (СВО).

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      Юлия Мискевич
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