Путин объяснил отличия в сознании людей в России и на Западе

Путин: российский человек думает больше о вечном

Сознание людей в России и на Западе выстроено немного по-разному. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Запись беседы опубликована на сайте репортера.

Президент подчеркнул, что российский человек думает больше о вечном.

По мнению политика, религия «не во внешних проявлениях, не в том, чтобы ходить каждый день в церковь или бить головой в пол». «Она в сердце. И у нас культура человекоориентированная», — уточнил он.

Путин подчеркнул, что писатель Федор Достоевский много говорил о русской душе.

Ранее президент заявил, что Москва пока не достигла поставленных целей специальной военной операции (СВО).