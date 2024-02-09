Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:16, 9 февраля 2024Мир

Путин заявил о запугивании стран НАТО российской угрозой

Путин: население стран НАТО хотят запугать российской угрозой
СюжетНаселение России:
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Александр Казаков / РИА Новости

В Североатлантическом альянсе (НАТО) хотят запугать население стран — членов блока мнимой российской угрозой. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Разговор опубликован на сайте репортера.

Однако думающие люди, по мнению российского главы, понимают, что это фейк.

Кроме того, в интервью президент рассказал, что Украина начала войну, а цель России — прекратить ее.

Также Путин в интервью американскому журналисту заявил, что РФ часто слышит «страшилки» про Китай, однако видит его неагрессивность.

Что думаешь? Оцени!
      Юлия Мискевич
      Обсудить
      Последние новости

      Путин заявил о готовности к переговорам с Украиной. Что нужно для быстрого завершения конфликта?

      Путин признался в непонимании проводимой в США политики

      Путин порассуждал о Римской империи

      Путин рассказал о добрых и хороших отношениях с Трампом

      Путин рассказал о разговоре с Байденом накануне СВО

      Карлсон высказался о Путине после интервью с ним

      Президент России заявил об ущербе США из-за ограничения сотрудничества с Китаем

      Путин высказался о глобальной войне

      Журналист Карлсон начал интервью с Путиным с вопроса о возможном нападении США

      Илон Маск заявил о просмотре интервью с Путиным

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше