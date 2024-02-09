Путин: население стран НАТО хотят запугать российской угрозой

В Североатлантическом альянсе (НАТО) хотят запугать население стран — членов блока мнимой российской угрозой. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Разговор опубликован на сайте репортера.

Однако думающие люди, по мнению российского главы, понимают, что это фейк.

Кроме того, в интервью президент рассказал, что Украина начала войну, а цель России — прекратить ее.

Также Путин в интервью американскому журналисту заявил, что РФ часто слышит «страшилки» про Китай, однако видит его неагрессивность.