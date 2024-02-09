Российского экс-таможенника осудили за работу на украинский легион

В Красноярске экс-таможенник получил 12 лет за работу на легион «Свобода России»

В Красноярске россиянина Виталия Алексеева приговорили к 12 годам заключения за сотрудничество с украинским легионом «Свобода России» (организация признана террористической и запрещена в РФ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе 2-го Восточного окружного военного суда.

Установлено, что мужчина, будучи недовольным политическим режимом в России, решил вступить в легион «Свобода России». После этого Алексеев передавал представителю организации информацию о сотрудниках Сибирской электронной таможни и расположении оборонных предприятий в городе. Также фигурант расклеил в публичных местах листовки с призывами вступать в легион и готовился совершить теракт. Во время переписки с представителем организации Алексеев договорился поджечь здание политической партии за вознаграждение в десять тысяч долларов. Мужчина сделал фото здания, изготовил план-схему соседних объектов и продумал план. Действия Алексеева пресекли сотрудники ФСБ.

Первые четыре года он проведет в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима. По данным «Коммерсанта», ранее Алексеев работал таможенником.