Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:52, 9 февраля 2024Силовые структуры

Российского экс-таможенника осудили за работу на украинский легион

В Красноярске экс-таможенник получил 12 лет за работу на легион «Свобода России»

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Красноярске россиянина Виталия Алексеева приговорили к 12 годам заключения за сотрудничество с украинским легионом «Свобода России» (организация признана террористической и запрещена в РФ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе 2-го Восточного окружного военного суда.

Установлено, что мужчина, будучи недовольным политическим режимом в России, решил вступить в легион «Свобода России». После этого Алексеев передавал представителю организации информацию о сотрудниках Сибирской электронной таможни и расположении оборонных предприятий в городе. Также фигурант расклеил в публичных местах листовки с призывами вступать в легион и готовился совершить теракт. Во время переписки с представителем организации Алексеев договорился поджечь здание политической партии за вознаграждение в десять тысяч долларов. Мужчина сделал фото здания, изготовил план-схему соседних объектов и продумал план. Действия Алексеева пресекли сотрудники ФСБ.

Первые четыре года он проведет в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима. По данным «Коммерсанта», ранее Алексеев работал таможенником.

Что думаешь? Оцени!
      Илона Палей
      Обсудить
      Последние новости

      «Володя, что ты делаешь?» Путин рассказал о беседе с Зеленским. И спросил его про поддержку неонацистов

      В России призвали не ждать снижения цен на автомобили

      Российского экс-таможенника осудили за работу на украинский легион

      В России захотели собирать больше денег с угольных компаний

      Звезда «50 оттенков серого» вышла на публику в прозрачном платье

      Москвич хотел продать орден Красной Звезды и попал под следствие

      Экс-премьер Украины рассказал о дурной славе нового главкома ВСУ

      Путин и Карлсон стали самыми упоминаемыми персонами в соцсетях

      Врач предупредил о самом неподходящем времени для кофе

      Особняк легендарного телеведущего выставили на продажу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше