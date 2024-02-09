Российскую структуру Siemens переименовали

Российскую структуру немецкой Siemens переименовали в «Системс»

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Сименс», являющуюся российской структурой немецкой корпорации Siemens, переименовали в ООО «Системс». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на соответствующие изменения в карточке компании в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ).

При этом владельцем всех (100 процентов) акций структуры продолжает оставаться немецкий концерн. С 2021 года его российская структура находится в процессе реорганизации в форме выделения.

В список основных направлений деятельности Siemens входят операции в сфере автоматизации и цифровизации для промышленности, интеллектуальной инфраструктуры, транспорта, распределенных энергосистем. Однако в 2020 году концерн выделил энергетическое подразделение в отдельную компанию Siemens Energy.

На российском рынке корпорация была представлена двумя компаниями «Сименс» и «Сименс энергетика». Весной 2022 года в концерне объявили о приостановке поставок и работы над новыми бизнесами в России. Главной причиной подобного решения стало начало боевых действий на Украине. После сворачивания деятельности на территории РФ убытки немецкого концерна составили в общей сложности 600 миллионов евро.