ЦИК утвердил текст избирательного бюллетеня

ЦИК утвердил текст бюллетеня на выборах президента России

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) утвердила текст избирательного бюллетеня на выборах президента России. Об этом сообщает РИА Новости.

В данный момент в качестве кандидатов на предстоящих президентских выборах зарегистрированы четыре политика — глава ЛДПР Леонид Слуцкий, член КПРФ Николай Харитонов, член партии «Новые люди» Владислав Даванков и действующий глава государства Владимир Путин.