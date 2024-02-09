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14:25, 9 февраля 2024Россия

ЦИК утвердил текст избирательного бюллетеня

ЦИК утвердил текст бюллетеня на выборах президента России

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) утвердила текст избирательного бюллетеня на выборах президента России. Об этом сообщает РИА Новости.

В данный момент в качестве кандидатов на предстоящих президентских выборах зарегистрированы четыре политика — глава ЛДПР Леонид Слуцкий, член КПРФ Николай Харитонов, член партии «Новые люди» Владислав Даванков и действующий глава государства Владимир Путин.

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