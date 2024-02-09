Депутат Госдумы Ивлев: Сырский прошел подготовку в штабе НАТО в Монсе

Новый главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ Александр Сырский помимо прочего прошел подготовку в штабе НАТО в городе Монс в Бельгии, где изучал концепции ведения современных оперативно-тактических операций. Об этом заявил депутат Госдумы от Крыма, генерал-майор запаса Леонид Ивлев в беседе с РИА Новости.

По его словам, Сырский имеет много знакомых среди высшего военного командования НАТО и часто с ним взаимодействует. После 2014 года новый главком ВСУ был участником агрессивных действий Киева в отношении Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), «где зарекомендовал себя как душитель и палач, особенно в Дебальцево».

«И в ходе СВО отметился под Киевом, Харьковом, Бахмутом (украинское название Артемовска — прим. «Ленты.ру»). Так что это хитрый и жестокий противник, недооценивать которого и расслабляться нам нельзя. Надо быть готовым ко всему, усиливать огневое поражение и наступательные действия российской армии на пути к нашей победе», — считает Ивлев.