В США бизнес-джет рухнул на автостраду

NBC: во Флориде бизнес-джет рухнул на автостраду и загорелся

Двухдвигательный бизнес-джет Bombardier Challenger 600 впотерпел крушение возле города Неаполь в американском штате Флорида. Об этом передает местное отделение телеканала NBC.

По данным NBC, вылетевший из Огайо самолет рухнул на автомобильное шоссе. Предполагается, что это произошло из-за отказа двигателя. На опубликованных фотографиях и видео заметно, что над местом крушения поднимаются черные клубы дыма.

Полиция перекрыла движение на нескольких полосах автострады на время расследования. О том, что произошло с пассажирами и членами экипажа, неизвестно. Согласно открытым сведениям, на борту бизнес-джета могли быть от 10 до 12 человек.

Управление гражданской авиации США (FAA) подтвердило факт аварии, ее обещают расследовать. В ведомстве сообщили, что в самолете находились пять человек.

Ранее в Японии разбился конвертоплан Военно-воздушных сил (ВВС) США. Он упал в море недалеко от островов Якусима.