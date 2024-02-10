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19:58, 10 февраля 2024Забота о себе

Россиянам подсказали способы поведения в общественном транспорте при агрессии

Психолог Моргунов: необходимо сдерживать эмоции в транспорте при агрессии

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Необходимо сдерживать эмоции, если кто-то проявляет агрессию в общественном транспорте, уверен доктор психологических наук Евгений Моргунов. Этот и некоторые другие способы поведения в подобной ситуации он подсказал в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По мнению специалиста, также необходимо не выходить за пределы и сохранять спокойный голос. «Стоять на своем, но при этом быть корректным. А такие ссоры часто развиваются по сценарию восхождения вверх эмоционального накала: одна сторона поднимает голос, а вторая пытается переубедить», — сказал он, отметив, что в таком случае словесный конфликт может перерасти в драку.

Психолог также напомнил о теории различения типов поведения. «Уверенное характеризуется сдерживанием эмоций, четкими границами, спокойным голосом, четкими аргументами. Агрессивное — повышение голоса, оскорбления, переход на личности», — поделился специалист, подчеркнув, что уверенное поведение является самым правильным.

Ранее россиянам подсказали способы справиться с бесконечным «днем сурка». Так, психолог центра здоровья Verba Mayr Марина Романовская поделилась, что хорошим способом является закончить все незавершенные дела.

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