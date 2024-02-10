Российский военный рассказал о применении ВСУ сельскохозяйственных дронов

Военный Лего: ВСУ применяют сельскохозяйственные дроны для сброса снарядов

Командир технического отдела батальона «Спарта» с позывным Лего рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) применяют сельскохозяйственные дроны для сброса 155-миллиметровых артиллерийских снарядов. Его слова приводит РИА Новости.

Российский военный отметил, что большие агродроны, переделанные под нужды войска, называют «Баба Яга», на них практически невозможно воздействовать с земли. Они управляются через терминалы Starlink и могут нести боеприпасы большого веса, например, 82-миллиметровые минометные снаряды или противотанковые мины ТМ-62.

«Были зафиксированы прилеты — это сбросы 155 мм снарядов, уже максимально где вес очень большой. Это снаряды, которые складывают очень хорошо все здания», — добавил Лего.

По его словам, ВСУ в основном применяют промышленные дроны массового выпуска, например DJI и AUTEL, для аэроразведки и меких боеприпасов. Такие беспилотники регулярно появляются на передовой, они несут снаряды массой до 400 граммов, кумулятивные, зажигательные, осколочные или фугасные, а также самодельные заряды.

Ранее боец спецназа «Ахмат» с позывным Аид заявил, что ВСУ минируют дороги при помощи дронов, для дистанционного минирования они используют сельскохозяйственные беспилотники «Баба Яга».