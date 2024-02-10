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16:36, 10 февраля 2024Культура

Звезда «Голоса» получил от фанатки вертолет

Певец Андрей Звонкий получил вертолет в подарок от фанатки из Франции

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Певец Андрей Звонкий получил в подарок от фанатки вертолет за семь миллионов долларов. Об этом пишет издание «СтарХит».

35-летняя поклонница из Франции по имени София подарила Звонкому вертолет, чтобы бывшему участнику проекта «Голос» было удобнее добираться до нее. Ранее женщина заказала выступление артиста по случаю ее дня рождения в Стамбуле. Певцу было удобнее полететь в Турцию, а не в Ниццу, где живет София.

По словам звезды, сначала он подумал, что его разыгрывают, однако менеджер, отправившаяся по указанному адресу, убедилась, что вертолет был настоящим. Подарок был использован в творческих целях и снят в клипе «Выше».

В 2014 году Звонкий принял участие в шоу «Голос» и был в команде певицы Пелагеи. Музыкальную карьеру он начал гораздо раньше, в 1993 году, когда основал группу «Ритм-У». В 2013-м артист начал сольную карьеру, записав альбом «Мне нравится», а наибольшую известность получил, участвуя в «Голосе».

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