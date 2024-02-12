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20:36, 12 февраля 2024Среда обитания

Банк заплатит россиянке сотни тысяч рублей за скользкое крыльцо

Жительница Тюмени поскользнулась на крыльце банка и получила перелом плеча

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Банк заплатит жительнице Тюмени сотни тысяч рублей за скользкое крыльцо. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судебной системы региона в своем Telegram-канале.

В декабре 2022 года россиянка при входе в банк поскользнулась на наледи и упала на левое плечо. В результате она получила закрытый перелом плеча и была госпитализирована. Позже женщина решила подать на банк в суд и потребовать компенсацию морального вреда в размере миллиона рублей. Ленинский районный суд Тюмени частично удовлетворил требования россиянки, взыскав с банка компенсацию морального вреда в размере 400 тысяч рублей, а также штраф в 200 тысяч рублей. В пресс-службе отметили, что решение суда может быть обжаловано.

В начале февраля также стало известно, что в городе Лабытнанги малолетний ребенок упал с крыльца аварийного дома и получил множественные травмы.

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      Полина Кислицына
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