Бывшего депутата Верховной Рады обвинили в нанесении убытков Украине

СБУ обвинила экс-депутата Рады в нанесении убытков Украине почти на $26,6 млн

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ), Специализированная антикоррупционная прокуратура и Служба безопасности Украины (СБУ) предъявили обвинение экс-депутату Верховной Рады, его бизнес-партнеру и ряду их сообщников в нанесении убытков республике почти на один миллиард гривен (около 26,6 миллиона долларов). Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

По версии ведомства, в 2014-2017 годах обвиняемые незаконно присвоили и продали 97 тысяч тонн нефтепродуктов, которые власти страны конфисковали у структур бизнесмена Сергея Курченко и намеревались направить на нужды армии.

В СБУ уточнили, что госпредприятие, ответственное за их реализацию, продало Минобороны Украины по завышенным ценам только 1,6 процента от общего объема конфискованной продукции. Предполагается, что политическое прикрытие сделок обеспечивал бывший парламентарий, использовавший для этого свое влияние и административный ресурс.

По данным украинского издания «Страна.ua», речь идет об экс-главе администрации президента Украины, депутате нескольких созывов Верховной Рады и бывшем главе наблюдательного совета госконцерна «Укроборонпром» Сергее Пашинском, а также его соратнике бизнесмене Сергее Тищенко.