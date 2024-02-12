Бывшим украинским силовикам дали срок за похищения россиян ради выкупа

Похищавшие россиян бывшие украинские силовики получили срок

Московский областной суд вынес приговор по делу банды бывших украинских силовиков, занимавшейся похищениями россиян ради выкупа. Об этом в понедельник, 12 февраля, «Ленте.ру» сообщили в Мособлсуде.

Как установил суд, с апреля 2014 по октябрь 2019 года 11 бывших сотрудников украинских спецслужб организовали похищения россиян с целью перемещения их на Украину, где за освобождение от них требовали выкуп. Так в 2020 году они похитили предпринимателя из Челябинска, у которого похитили биткоины на сумму 50 миллионов рублей.

Помимо этого злоумышленники совершили попытку похищения участника народного ополчения ДНР и покушение на жизнь сотрудника полиции, которого пытались взорвать с помощью закрепленного на автомобиле взрывного устройства. Также банда активно занималась незаконным оборотом оружия и взрывчатых веществ.

Расследование уголовного дела в отношении еще нескольких участников банды, находящихся на территории Украины, продолжается.