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16:59, 12 февраля 2024Силовые структуры

Бывшим украинским силовикам дали срок за похищения россиян ради выкупа

Похищавшие россиян бывшие украинские силовики получили срок

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Московский областной суд вынес приговор по делу банды бывших украинских силовиков, занимавшейся похищениями россиян ради выкупа. Об этом в понедельник, 12 февраля, «Ленте.ру» сообщили в Мособлсуде.

Как установил суд, с апреля 2014 по октябрь 2019 года 11 бывших сотрудников украинских спецслужб организовали похищения россиян с целью перемещения их на Украину, где за освобождение от них требовали выкуп. Так в 2020 году они похитили предпринимателя из Челябинска, у которого похитили биткоины на сумму 50 миллионов рублей.

Помимо этого злоумышленники совершили попытку похищения участника народного ополчения ДНР и покушение на жизнь сотрудника полиции, которого пытались взорвать с помощью закрепленного на автомобиле взрывного устройства. Также банда активно занималась незаконным оборотом оружия и взрывчатых веществ.

Расследование уголовного дела в отношении еще нескольких участников банды, находящихся на территории Украины, продолжается.

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      Владимир Седов
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