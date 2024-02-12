В Германии заявили о необходимости оборонительной структуры для ЕС

Глава МИД Германии Бербок: Евросоюзу нужна собственная оборонительная структура

Европейский союз нуждается в собственной оборонительной структуре, но она не должна конкурировать с НАТО, заявила глава МИД Германии Анналена Бербок. Об этом пишет ТАСС.

По ее словам, ЕС необходимо больше заботиться о своей безопасности и обороноспособности. Бербок указала на то, что поддержка Киева — это не только помощь Украине, но и Европе. «Это миллиарды, которые мы инвестируем в том числе и в нашу собственную безопасность», — объяснила она.

Ранее член норвежского парламента Гюри Мельбю назвала помощь Украине «самой дешевой инвестицией» в безопасность Запада и, в частности, Евросоюза. Она подчеркнула, что Норвегия должна взять на себя инициативу в условиях неопределенности относительно будущей помощи Украине, в частности, американской.