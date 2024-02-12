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08:17, 12 февраля 2024Интернет и СМИ

Пользователям iPhone раскрыли способ избежать кражи данных при потере устройства

Фото: Bagus Hernawan / Unsplash

Техноблогер под ником @GregsGadgets раскрыл пользователям iPhone способ избежать утечки данных при потере или краже устройства. На опубликованный им в TikTok ролик обратило вниманиеа> издание The Daily Dot.

Тиктокер отметил, что благодаря обновлению операционной базы iOS 17.3 в iPhone появилась новая опция «Защита украденного устройства», которая открывает доступ к конфиденциальным данным лишь в определенных локациях.

«Личная информация будет отображаться только в доверенных местах — например, в вашем доме, а если вы будете находиться в другой локации, устройство будет запрашивать Face ID», — добавил блогер.

«В последнее время происходит много краж iPhone, воры узнают пароли владельцев устройств, могут изменить пароль от Apple ID и получить доступ к сохраненным банковским картам», — объяснил тиктокер необходимость новой функции. Чтобы подключить опцию, необходимо открыть «Face ID и пароль» в настройках, ввести код устройства и нажать на кнопку «Включить защиту» под строкой «Защита украденного устройства», заключил он.

Новая опция iPhone появилась в iOS 17.3 в конце января. Кроме нее, в обновление добавили новое оформление экрана блокировки Unity, совместные плейлисты в Apple Music, функцию поддержки AirPlay в отелях, оптимизированную функцию распознавания ДТП.

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      Олег Давыдов
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