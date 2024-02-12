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17:30, 12 февраля 2024Из жизни

Двое кладоискателей нашли тысячелетние монеты стоимостью 20 миллионов рублей

Клад англосаксонских пенни стоимостью 180 тысяч фунтов выставили на аукцион

Фото: Apex

В Великобритании с аукциона продадут 122 англосаксонские монеты, стоимость которых оценили в 180 тысяч фунтов стерлингов (более 20 миллионов рублей). Об этом пишет The Sun.

Клад, состоящий из 138 тысячелетних англосаксонских пенни, нашли два кладоискателя в графстве Эссекс. Находки были сделаны в 2019-2020 годах в поле недалеко от города Брейнтри, причем одна из серебряных монет лежала на глубине всего десяти сантиметров. 16 пенни уже купили различные британские музеи. Оставшиеся 122 монеты выставили на аукцион, который состоится в Лондоне в середине февраля.

Эксперты считают, что монеты оказались в земле в 1066 году, перед битвой при Гастингсе. В ней войска нормандского герцога Вильгельма разгромили армию последнего англосаксонского короля Гарольда II Годвинсона. Это сражение стало ключевым событием нормандского завоевания Англии.

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Устроитель аукциона Брэдли Хоппер заявил, что владелец 138 пенни (примерно 12 шиллингов) мог закопать их, прежде чем отправиться на ту самую битву. «12 шиллингов — это очень приличная сумма. Возвращению владельца, должно быть, помешала какая-то беда. Мы не можем утверждать, что он остался на поле при Гастингсе, но такая версия очень заманчива», — рассказал Хоппер.

Он также заявил, что вырученные за древние монеты деньги разделят между собой кладоискатели и владелец земли, где они были найдены.

Ранее сообщалось, что клад с древнеримскими монетами, найденный кладоискателями в английском графстве Норфолк, ушел с молотка за 15 тысяч фунтов стерлингов. Охотники за сокровищами нашли первую серебряную монетку, когда прочесывали поле с металлоискателями в январе 2020 года.

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      Никита Савин
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