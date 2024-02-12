Полковник назвал самую «горячую точку» украинского конфликта при Сырском

Полковник Матвийчук: местом самых тяжелых боев при Сырском может стать Авдеевка

Возможным местом самых тяжелых боев в зоне украинского конфликта при новом главнокомандующем Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александре Сырском может стать Авдеевка, допустил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Он также назвал оборону Авдеевки «трещащей по швам».

«Я полагаю, самой "горячей точкой" станет Авдеевка. Есть данные, что туда пытаются перебросить одну из восстановленных бригад. Сырскому сейчас нужно показать, что он украинец до мозга костей, что он полностью верен [президенту Украины Владимиру] Зеленскому, что будет бросать все силы под Авдеевку», — сказал полковник.

По мнению военного, попытки Сырского отстоять Авдеевку будут стоить 10-20 тысяч жизней украинских солдат. Но это, как считает Матвийчук, все равно не поможет стране.

«Авдеевка сейчас трещит по швам, она должна пасть. Действия ВСУ не помогут все равно, нет никаких признаков успеха Украины. Я полагаю, помочь ей могли бы только 100-150 тысяч военных НАТО, самолеты, танки. Может, тогда Украина была бы способна что-то сделать», — заключил Матвийчук.

Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что Сырский может вновь организовать «мясорубки» для украинской армии, как это было Артемовске (украинское название города — Бахмут). Он также отметил, что перестановки в руководстве украинской армии могут повлиять на внутреннюю политику страны.