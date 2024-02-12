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16:42, 12 февраля 2024Среда обитания

Россияне начнут массово пить дождевую воду

Абрамченко: в будущем пресную воду станут получать из осадков

Фото: Inge Maria / Unsplash

В условиях дефицита питьевой воды в ближайшем будущем в России станут развивать технологии получения пресной воды из атмосферных осадков. О том, что граждане станут массово пить дождевую воду, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко в интервью телеканалу «Соловьев Live», доступном на Rutube.

По словам зампреда правительства РФ, соответствующие технологии уже существуют. «Не хотелось бы (в будущем) ни льды топить, ни Байкал по бутылкам разливать. Поэтому я считаю, что мы должны, во-первых, научиться работать с пресной водой из осадков. Если мы говорим о том, что нужно все-таки переходить к умному управлению водными ресурсами», — убеждена Абрамченко. Она добавила, что для того чтобы россиянам «точно хватило» водных ресурсов, реки, озера и другие поверхностные воды при этом не должны загрязняться человеком.

В январе исполнительный директор Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения Елена Довлатова предложила ограничить объем ежедневного потребления питьевой воды на каждого россиянина пятью литрами.

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      Полина Кислицына
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