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19:54, 12 февраля 2024Россия

Российский губернатор записал видеообращение на китайском языке

Амурский губернатор Орлов записал видеообращение на китайском языке

Губернатор Амурской области Василий Орлов записал видеообращение на китайском языке. Его он разместил в Telegram-канале.

На кадрах глава российского региона отметил, что сделал это по случаю восточного Нового года.

Орлов рассказал про укрепление сотрудничества между Россией и Китайской Народной Республики (КНР), а также обратил внимание на сближение Благовещенска и Хэйхэ, которые расположены на противоположных берегах Амура.

«Мы настолько близко, что когда на набережной китайского Хэйхэ включают музыку, ее слышно в столице региона», — заявил амурский губернатор.

Он уточнил, что в городах Амурской области все вывески печатаются на русском и китайском, а в школах и детских садах Приамурья изучают китайский.

Ранее президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что Российская Федерация часто слышит «страшилки» про Китай, однако видит его неагрессивность.

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      Анна Щербакова
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