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09:19, 12 февраля 2024Интернет и СМИ

Создатель «Что было дальше?» рассказала о черном списке зрителей

Создатель «Что было дальше?» Морозова: на проекте есть черный список зрителей

Кадр: «Лидеры Мнений» / YouTube

Создатель и продюсер юмористического интернет-шоу «Что было дальше?», шоураннер проекта Дарья Морозова рассказала, что на проекте есть черный список зрителей. Подробности она раскрыла в выпуске шоу «Лидеры мнений», доступном на YouTube.

«[В черном списке оказались] те, кто были на съемке, и вышли с нее. Если ты пошел пописать, ты больше не вернешься. Особенно если ты попал в кадр», — раскрыла Морозова.

Также, по ее словам, нежелательным гостем на съемке стала блогерша Ксения Дукалис, которая сидела на первом ряду и смотрела в телефон. Морозова рассказала, что блогерша с гаджетом не только попала в кадр, но и была замечена ведущими. Создательница проекта заявила, что после этого случая у зрителей на съемках стали отбирать телефоны.

Ранее комик Алексей Щербаков рассказал, что руководство ТНТ запретило ему и другим работавшим на канале «Что было дальше?» участвовать в качестве гостей в программе «Вечерний Ургант» на Первом канале. Юмориста возмутил этот факт.

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      Мария Большакова
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