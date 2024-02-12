В Кремле ответили на вопрос об обысках силовиков в Росавиации

Песков переадресовал в СКР вопрос об обысках силовиков в Росавиации

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков переадресовал в Следственный комитет России (СКР) вопрос об обысках в Росавиации. Его комментарий по ситуации приводит ТАСС.

Пресс-секретарь президента России, комментируя просьбу журналиста, ответил, что Кремль не имеет права реагировать на проводимые следственные действия.

«Эти вопросы нужно адресовать в следственные органы», — подчеркнул он.

До этого газета «Известия» опубликовала материал, в котором утверждалось, что ФСБ провела обыски в центральном здании Росавиации в Москве из-за заведенных дел о халатности и превышении должностных полномочий.