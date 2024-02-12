В МИД рассказали о последствиях отказа ЕС от энергоресурсов России

МИД: отказ от поставок энергоресурсов из РФ привел к стагнации экономики ЕС

Отказ Евросоюза от поставок энергоресурсов из России привел к стагнации европейской экономики, инфляции и зависимости от СПГ Соединенных Штатов. Об этом рассказал исполняющий обязанности постоянного представителя РФ при Евросоюза Кирилл Логвинов в интервью РИА Новости.

«После ограничения отечественных энергопоставок ЕС был вынужден посадить свою экономику на "сухой паек". С осени 2022 года она находится в состоянии стагнации», — отметил он.

По словам Логвинова, «несколько кварталов подряд в Евросоюзе фиксируются околонулевые темпы роста ВВП». При этом, как отметил дипломат, «взлет цен на энергоносители спровоцировал беспрецедентно высокую инфляцию в еврозоне».

Ранее независимый эксперт рынка нефти и газа Владимир Демидов заявил, что полный отказ Европы от российского газа приведет к его удорожанию, а также к борьбе за ресурс. Если Европа откажется от российского газа лишь на текущий отопительный сезон, особых потрясений не произойдет, так как сезон уже скоро закончится, полагает аналитик.

