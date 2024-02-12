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12:00, 12 февраля 2024Мир

Вероятность выхода США из НАТО при Трампе оценили

Политолог Дудаков: Трамп может начать активную работу в обход НАТО
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Yves Herman / Reuters

Вероятность выхода США из НАТО в случае победы на президентских выборах экс-главы государства Дональда Трампа не высока, оценил в разговоре с «Лентой.ру» политолог-американист Малек Дудаков. Тем не менее, по его словам, Трамп может начать более активную работу в обход альянса.

«Я думаю, выход США из НАТО маловероятен. Риторика Трампа связана с тем, чтобы заставить страны альянса тратить больше денег на оборону: даже сейчас всего 11 членов НАТО тратят на нее больше двух процентов ВВП. Трамп хочет, чтобы они покупали больше американских вооружений», — объяснил Дудаков.

Вместе с тем, как считает политолог, НАТО не особенно интересен экс-президенту, он не видит большого смысла в этой альянсе и будет больше работать в обход него.

«Есть блок AUKUS для сдерживания Китая, есть арктический альянс для сдерживания России. Трамп предпочел бы работать в рамках небольших ситуативных союзов, потому что НАТО для него слишком бюрократизирована, там слишком сложно проводить решения. Кроме того, он рассматривает других членов организации как нахлебников США, тратящих мало денег на оборону, потому что чувствуют себя под защитой Штатов», — сказал политолог.

Ранее Дональд Трамп заявил о планах поощрять атаки Россией стран НАТО, которые не выполняют свои финансовые обязательства в рамках блока. Политик также призвал отказаться от помощи другим странам на безвозмездной основе. По его мнению, помощь должна осуществляться в виде займов с обязательным возвратом.

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