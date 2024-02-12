Житель ЛНР расправился с бабушкой из-за просьбы помочь ей

В ЛНР осудили на 9 лет внука, избившего и задушившего бабушку из-за алкоголя

В Луганской народной республике (ЛНР) суд приговорил к девяти годам лишения свободы местного жителя за расправу над бабушкой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчина будет отбывать наказание в колонии строго режима.

По данным ведомства, в январе 2023 года осужденный приехал в гости к бабушке, чтобы взять деньги на алкоголь. Но пожилая женщина обратилась к нему с просьбой о помощи. Тогда внук взял кухонную утварь и избил родственницу по голове, а затем сдавил шею. Потерпевшая не выжила.

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