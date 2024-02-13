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12:22, 13 февраля 2024Путешествия

Аэропорт Антальи закрыли из-за наводнения

РБК: аэропорт Антальи временно закрыли из-за наводнения в городе

Аэропорт турецкого города Анталья временно закрыли на вылет и прилет из-за наводнения. Об этом сообщает РБК.

Согласно онлайн-табло авиагавани, на данный момент опаздывают только три международных отправления: с 10:40 на 12:15 перенесен вылет в Кельн, на два часа, до 15:50, задержано отправление Pegasus в кипрский Эрджан. Также с 14:10 до 16:40 отложили рейс S7 в Москву. На прилет задерживаются как минимум восемь рейсов, в том числе S7 из Домодедово (с 13:10 до 15:44).

Подтопления начались в Анталье в ночь на 13 февраля из-за обильных дождей, а результате местами нарушилось транспортное сообщение. Как писал NTV Haber, в пяти центральных районах города школы закрыли как минимум на день. Беременных и женщин с детьми, инвалидов, людей с хроническими заболеваниями отправили в административный отпуск.

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      Мария Борисова
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