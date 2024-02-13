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21:27, 13 февраля 2024Среда обитания

В России предложили ужесточить требования к допуску газовщиков в квартиры

В Госдуме предложили ускорить рассмотрение случаев недопуска газовщиков

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Рассмотрение случаев недопуска газовщиков могут ускорить. Соответствующий проект в ближайшее время внесут в Госдуму, передают РИА Новости со ссылкой на депутата Сергея Колунова.

С предложением внести изменения в действующий закон о проверке газового оборудования выступили члены комитета Госдумы по строительству и ЖКХ. Согласно документу, в случае отказа собственника предоставить доступ в квартиру газовые службы обратятся в суд. На рассмотрение заявления, по задумке авторов инициативы, будет уходить не больше 12 дней. В следующий раз беспрепятственный доступ в квартиру газовщикам уже обеспечат приставы.

Как отмечается, о проверке газового оборудования жильцов будут предупреждать заранее. Порядок уведомления установит правительство.

Ранее в России решили ужесточить наказание за отказ работникам газовых служб в доступе к внутриквартирному оборудованию. Пятикратное повышение штрафов за недопуск газовщиков депутат Светлана Разворотнева назвала неизбежной мерой.

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      Виктория Клабукова
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