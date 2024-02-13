Хирург рассказал о влиянии детского ожирения на взрослую жизнь человека

Хирург Неймарк: психологические установки семьи ведут к ожирению у детей

Ожирение в детстве может повлиять на всю жизнь человека в будущем, предупредил бариатрический хирург, кандидат медицинских наук Александр Неймарк. В беседе с «Лентой.ру» он рассказал о влиянии набранного в юном возрасте лишнего веса на здоровье взрослого человека и причинах развития детского ожирения.

Неймарк указал, что в последнее время в России количество людей с ожирением увеличилось на 10 процентов, а среди детей за последний год выявили 108 тысяч новых случаев ожирения. Причинами его развития у ребенка, объяснил врач, могут быть нарушение работы эндокринных желез и малоподвижный образ жизни. Однако основной причиной набора веса у детей является нарушение пищевого поведения. В частности, к ожирению ведут неправильные психологические установки семьи, уточнил врач.

Как правило, питание и все, что с ним связано, закладывается в семье. Если родители питаются нерегулярно, несбалансированно, то и ребенок копирует их поведение и, как следствие, набирает вес. Кроме того, в семейной системе дополнительно включаются психологические установки, например, «пока не доешь, из стола не выйдешь», «за тобой никто доедать не будет» и так далее. Ребенок переедает, теряет связь с собой и уже не чувствует насыщение от пищи, у него есть задача доесть обед полностью. Все это ведет к привычке систематически переедать Александр Неймарк бариатрический хирург

Таким образом, по словам Неймарка, со временем здоровая пища вытесняется фастфудом, высококалорийными напитками, сладкими закусками, поскольку это проще и быстрее и не требует концентрации на том, что ты ешь. Влияет на состояние здоровья во взрослом возрасте и малоподвижный образ жизни в детстве. Хирург подчеркнул, что сегодня дети предпочитают проводить свободное время за компьютером, играми, фильмами и в социальных сетях, что, конечно, сказывается на их физической форме. «Для поддержания здорового веса есть универсальная формула: нужно тратить столько же или чуть больше калорий, чем потреблять. При малоподвижном образе жизни расход энергии почти не происходит. Избыток откладывается в виде жировой ткани, которая накапливается и приводит к развитию ожирения. Кроме того, времяпрепровождение за компьютером также сопровождается потреблением снеков, то есть быстрых углеводов», — указал на факторы набора веса врач.

Как отметил Неймарк, ожирение — это опасное хроническое заболевание. Оно ведет к развитию сопутствующих заболеваний — проблем с сердцем, суставами, сахарного диабета второго типа. «Вероятность развития ожирения у детей в семьях родителей, страдающих этим недугом, высока и связана с наследственными механизмами, на которые приходится лишь малая доля случаев, а также с закреплением семейных навыков питания и образа жизни при преобладающем влиянии последнего», — уверен врач.

Перерасти ожирение, по словам Неймарка, нельзя, и проблема, скорее всего, останется и во взрослом возрасте, поскольку нарушение пищевых привычек не проходит само по себе, как и изменение метаболического режима организма. Проблему хирург рекомендует решать, задействуя всю семью.

Если пищевые привычки сбиты у всех членов семьи, интенсивное лечение ребенка может не дать никаких результатов, если дома его продолжат кормить нездоровой и несбалансированной пищей, поощрять малоподвижный образ жизни и так далее. Для лечения должна быть привлечена вся семья — родителям и старшим братьям, сестрам нужно своим примером показывать ребенку положительные изменения Александр Неймарк бариатрический хирург

Ранее эксперт по снижению веса Аманда Блэк заявила, что прежде чем начинать худеть человеку важно понять, что пища необходима его организму для нормальной работы. Ограничения в еде же приводят лишь к появлению нездоровых пищевых привычек.