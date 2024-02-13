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12:39, 13 февраля 2024Интернет и СМИ

Информация о дополнительных президентских выплатах для россиян не подтвердилась

Информация о дополнительных президентских выплатах в России не подтвердилась

Фото: Мария Бакланова / Коммерсантъ

Информация о том, что россияне могут получить дополнительные президентские выплаты, не подтвердилась.

Telegram-канал «Подскажите-Госуслуги» опубликовал сообщение, в котором говорится, что семьям детей, пострадавшим от агрессии Украины, необходимо предоставить документы для получения президентской выплаты.

Читателям для ознакомления со списком документов предлагается перейти в паблик «Льготы и выплаты», то есть публикация создана для привлечения внимания и является рекламой Telegram-канала.

В указе, опубликованном на официальном портале правовых актов, говорится, что с 1 января 2024 года будут осуществляться единовременные выплаты в размере 100 тысяч рублей на ребенка, получившего в возрасте до 18 лет увечье на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей либо на территории субъекта России, прилегающей к районам проведения специальной военной операции.

Информации о дополнительных выплатах с 1 января 2024 года при условии предоставления документов нет.

Полный список мер поддержки россиян опубликован на сайте Госдумы. В них входят поддержка семей с детьми, увеличенное пособие по уходу за ребенком до полутора лет, материнский капитал, налоговые вычеты для предпенсионеров, налоговые льготы для многодетных семей, погашение ипотеки многодетным семьям, отсрочка штрафов за долги по ЖКХ и увеличенные выплаты по больничным.

Узнать о дополнительных мерах господдержки также можно на сайте Госуслуг.

Информация о том, что россияне могут получить дополнительные президентские выплаты, не получила распространения в СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

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